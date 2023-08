Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (29.08.2023) zwei Männer im Alter von 21 und 25 Jahren festgenommen, die versucht haben sollen, in einem Geschäft an der Marktstraße eine Jacke im Wert von mehreren Hundert Euro zu stehlen. Eine Mitarbeiterin hörte gegen 15.45 Uhr einen Signalton von einer Warensicherung und stellte die beiden Männer im Bereich der Umkleidekabinen fest. Der 25-Jährige soll dort versucht haben, die Diebstahlsicherung der Jacke zu entfernen, während sein Komplize mutmaßlich Schmiere gestanden haben soll. Nachdem die Mitarbeiterin die beiden ansprach, flüchteten sie aus dem Geschäft. Als sie kurze Zeit später erneut in das Modehaus kamen, alarmierten die Mitarbeiter die Polizei, die die beiden Männer festnahm. Der 21 Jahre alte libysche Staatsangehörige sowie der 25 Jahre alte algerische Staatsangehörige wurden im Laufe des Mittwochs (30.08.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt, welcher in beiden Fällen Haftbefehle erließ und in Vollzug setzte.

