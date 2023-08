Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Senior bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (29.08.2023) in der Metzinger Straße ist ein 91 Jahre alter Peugeot-Fahrer schwer verletzt worden. Der 91-Jährige fuhr mit seinem Peugeot gegen 17.10 Uhr in seine Garage ein. Dabei beschleunigte er aus vermutlich medizinischen Gründen sein Fahrzeug und prallte frontal gegen die Garagenwand. Anschließend legte der Senior den Rückwärtsgang ein und fuhr in der Folge auf drei geparkte Fahrzeuge auf, die gegenüber seiner Einfahrt auf der gegenüberliegenden Straßenseite geparkt waren. Dabei wurde ein Smart in eine Garage und ein Skoda auf einen Toyota geschoben, der in der Folge gegen eine Hauswand gedrückt wurde. Daraufhin fuhr der betagte Mann wieder in seine Garage zurück, wo er mit der Garagenwand zusammenstieß. Rettungskräfte versorgten den schwer verletzten Senior vor Ort und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

