POL-S: Vorläufige Festnahmen nach Gaststätteneinbruch - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind am Montag (28.08.2023) in eine Gaststätte an der Mozartstraße eingebrochen. Die Täter öffneten gegen 04.30 Uhr ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie stahlen mehrere Werkzeuge, darunter Akkuschrauber und Bohrmaschinen, im Wert von rund 2500 Euro. In diesem Zusammenhang fiel ein Mann auf, der 35 bis 40 Jahre alt, zirka 170 Zentimeter groß und schlank war. Er ...

mehr