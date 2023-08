Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Seniorin dreist bestohlen - Warnhinweis

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.07.2023, soll in Unterlauchringen ein Mann unterwegs gewesen sein, welcher sich ausgab Heizkörper kontrollieren zu müssen. Gegen 11.30 Uhr habe dieser bei einer 92-jährigen Frau geklingelt und nachgefragt, ob diese mit Gas oder Öl heizen würde, da er die Heizkörper kontrollieren müsse. Die 92-Jährige ließ den Mann in ihre Wohnung und dieser bat die Seniorin sich in die Küche sowie in das Bad zu begeben um die Wasserhähne zu betätigen, während er sich in wohl in mehreren Räumen aufhielt. Nach etwa einer Viertelstunde verließ der Mann die Wohnung und teilte der Seniorin mit, dass sie ein Schreiben zugestellt bekäme. Im Nachgang stellte die Seniorin fest, dass aus ihrer Geldbörse mehrere Hundert Euro Bargeld fehlten. Die Geldbörse lag in der Küche.

Hinweis der Polizei:

Seien sie misstrauisch und lassen sie ohne Vorankündigung keine Fremden in ihre Wohnung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell