Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Pedelec am Bahnhof entwendet

Freiburg (ots)

Am Montag, 31.07.2023, in dem Zeitraum zwischen 07.00 Uhr bis 18.00 Uhr, wurde ein Pedelec der Marke Haibike entwendet. Es stand in der Güterstraße gegenüber vom Bahnhof und war an einem Radständer angeschlossen. Das aufgebrochene Schloss wurde von den unbekannten Tätern zurückgelassen. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

