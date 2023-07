Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: E-Scooter fährt gegen Fußgängerin und entfernt sich - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei Freiburg sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich am Mittwoch, dem 26.07.2023, gg. 17.00 Uhr, in Freiburg-Landwasser in der Auwaldstraße ereignete.

Demnach befuhr dort eine Gruppe Jugendlicher mit E-Scootern den Gehweg, als einer der Fahrer mit einer 70-jährigen Fußgängerin zusammenstieß. Hierbei wurde die Frau leicht verletzt. Der Scooter-Fahrer entfernte sich und ist unbekannt.

Hinwies zu dem Unfall nimmt die Verkehrspolizei, Tel 0761-82-3100, entgegen.

sk

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell