POL-FR: Bötzingen: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Am Montag, 31.07.2023, kam es in der Hauptstraße in Bötzingen zu einem Fahrzeugbrand. Ein aufmerksamer Fahrzeugführer entdeckte den Brand gegen 3.50 Uhr und konnte diesen mit Hilfe von Anwohnern löschen. Die Höhe des Sachschadens bewegt sich Schätzungen zufolge im niedrigen vierstelligen Bereich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen. Laut Zeugenaussagen konnten kurz vor der Brandentdeckung zwei männliche Personen gesehen werden, welche auf Fahrrädern von der Schulstraße nach links in die Bahnhofsstraße einbogen und von dort den Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie in Richtung Steinstraße davonfuhren. Ein Radfahrer soll eine rote Jacke getragen haben.

Die Kriminalpolizei Freiburg (Tel.: 0761/882-2880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Täterschaft, insbesondere zu den männlichen Radfahrern, geben können.

