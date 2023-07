POL-FR: Titisee-Neustadt: Unbekannte beschädigen Geldautomaten

Freiburg (ots) - Ein 19-jähriger Mann und ein 22-jähriger Mann befuhren hintereinander mit ihren Fahrzeugen am Sonntag, 30.07.2023, die Basler Straße von der Schweizer Grenze kommend in Richtung Grenzach, als gegen 16.45 Uhr der 19-Jährige mit seinem grauen BMW, vermutlich wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit, in einer 90 Grad Kurve von der Basler Straße ...

