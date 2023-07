Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: zwei Fahrzeuge von Basler Straße abgekommen - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Ein 19-jähriger Mann und ein 22-jähriger Mann befuhren hintereinander mit ihren Fahrzeugen am Sonntag, 30.07.2023, die Basler Straße von der Schweizer Grenze kommend in Richtung Grenzach, als gegen 16.45 Uhr der 19-Jährige mit seinem grauen BMW, vermutlich wegen einer nicht angepassten Geschwindigkeit, in einer 90 Grad Kurve von der Basler Straße abkam und zwei Warnbaken überfuhr. Der 22-Jährige kam mit seinem weißen Seat Cupra ebenfalls von der Fahrbahn ab und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dadurch soll der Cupra des 22-Jährigen abgehoben haben und einige Meter weiter auf einer Wiese gelandet sein. Beim Ausrollen überfuhr der Cupra einen Gartenzaun und kam in einem Gartengrundstück zum Stehen. Es wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 22.000 Euro. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr vor Ort. Das Polizeirevier Rheinfelden, Telefon 07623 74040, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang oder zu dem Fahrverhalten der beiden jungen Männern geben können.

