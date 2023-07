Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/Steinen: Unfallflucht auf Landstraße 138 - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Ein 72-jähriger Mann befuhr mit seinem Mercedes-Benz am Samstag, 29.07.2023, gegen 17.20 Uhr die Landstraße 138, von Lörrach kommend in Richtung Steinen, als ihm zwischen dem Neubau des Zentralklinikums und dem Schwimmbad in Steinen in einer Kurve ein weißer Pkw teilweise auf seiner Fahrspur entgegengekommen sein soll. Der 72-Jährige musste nach rechts ausweichen, kam in das Bankett, verlor die Kontrolle über seinen Mercedes-Benz und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Mercedes-Benz musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Es sei ein hoher Schaden an dem Mercedes-Benz entstanden. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu den entgegenkommenden weißen Pkw geben können. Dieser fuhr in Richtung Hauingen weiter.

