POL-FR: Schwörstadt: Wegen Reh von Kreisstraße abgekommen - gegen Baum geprallt

Freiburg (ots)

Am Samstag, 29.07.2023, gegen 00.30 Uhr, kam ein 18-jähriger Pkw-Fahrer von der Kreisstraße 6353 ab und prallte frontal gegen einen Baum. Er befuhr die Kreisstraße in Richtung Dossenbach, als ein Reh die Fahrbahn überquert haben soll. Bei dem Ausweichmanöver verlor der 18-Jährige die Kontrolle über den Pkw und kam nach links von der Fahrbahn ab, wo er frontal gegen einen Baum prallte. Es kam zu keiner Berührung mit dem Reh. Alle fünf Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt. Drei der Insassen wurden im Krankenhaus vorstellig. Der Pkw musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der Sachschaden an dem Pkw beträgt etwa 16.000 Euro.

