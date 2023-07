Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Efringen-Kirchen: Fehler beim Überholen auf der Autobahn A 5 - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 30.07.2023, kurz nach 07.00 Uhr, wollte ein 65-jähriger Pkw-Fahrer auf der Autobahn A 5, zwischen dem Autobahndreieck Weil am Rhein und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, ein vor ihm fahrenden Pkw mit Anhänger überholen und wechselte auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah der 65-Jährige einen wohl mit hoher Geschwindigkeit von hinten kommenden 24-jährigen Pkw-Fahrer, welcher in das Heck des Pkw des 65-Jährigen fuhr. Der Pkw des 24-Jährigen drehte sich auf der Fahrbahn und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Pkw des 65-Jährigen kollidierte ebenfalls mit der Schutzplanke. Von den Beteiligten sei niemand verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 25.000 Euro.

