POL-FR: Gemarkung Bad Bellingen: Verdacht der Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Samstag, 29.07.2023, kurz nach 12.00 Uhr, soll ein 53-jähriger Pkw-Fahrer durch mehrere Überholvorgänge auf der Autobahn A 5, zwischen dem Autobahndreieck Neuenburg und der Anschlussstelle Efringen-Kirchen, mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet und stark ausgebremst haben. An der Grenzzollanlage Weil am Rhein konnte der 53-Jährige angehalten und kontrolliert werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen durfte der 53-Jährige seine in Fahrt in die Schweiz fortsetzten. Gegen den 53-Jährigen wird nun wegen dem Verdacht einer Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

