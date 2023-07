Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: 15-Jähriger mit Kleinkraftrad verunglückt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Am Sonntag 30.07.2023, gegen 19.15 Uhr, verunglückte auf der Landstraße 159 ein 15-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden musste. Er befuhr die Landstraße 159 vom Steinbruch kommend in Richtung Detzeln, als er in einer Linkskurve aus hier nicht bekannten Gründen stürzte. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 1.000 Euro.

