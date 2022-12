POL-PIKIB: Kennzeichendiebstahl

Marnheim (ots) - Am 20.12.22, in der Zeit von 13:00Uhr bis 17:00Uhr, kam es in der Behatonstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Der derzeit unbekannte Unfallverursacher kollidierte nach derzeitigem Ermittlungsstand beim Rückwärtsfahren mit der Front eines ordnungsgemäß in einem Grünstreifen geparkten Transporter. Nach dem Zusammenstoß flüchtete der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle ohne sich um den ...

