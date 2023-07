POL-FR: Hohentengen: Zu weit ausgeholt beim Abbiegen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots) - Ein 54-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr am Sonntag, 30.07.2023, gegen 09.50 Uhr, die Marktstraße und wollte fahrenderweise auf den Bürgersteig wechseln. Dabei geriet er an die Borsteinkante, verlor die Kontrolle über das Pedelec und stürzte. Der 54-Jährige wurde schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

