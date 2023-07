POL-FR: St. Blasien: Lkw-Fahrer kollidiert mit Radfahrerin - Radfahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots) - Insgesamt drei Einbrüche wurden der Polizei am Sonntag, den 30.07.2023 in den frühen Morgenstunden in der Gemeinde Aitern / Mulden mitgeteilt. Eingebrochen wurde im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Hotels in der Nähe der Talstation Belchen sowie in der Talstation selbst. An den Objekten entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Was ...

