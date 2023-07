Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Lörrach -- Aitern

Belchen -- Mehrere Einbrüche - Zeugen gesucht !

Freiburg (ots)

Insgesamt drei Einbrüche wurden der Polizei am Sonntag, den 30.07.2023 in den frühen Morgenstunden in der Gemeinde Aitern / Mulden mitgeteilt.

Eingebrochen wurde im Laufe der Nacht von Samstag auf Sonntag in zwei Hotels in der Nähe der Talstation Belchen sowie in der Talstation selbst.

An den Objekten entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Was genau entwendet wurde und wie die Täterschaft vorging, müssen die Ermittlungen zeigen.

Die Polizei geht aber aufgrund erster Erkenntnisse davon aus, dass die Taten von einer Gruppe mehrerer Personen begangen wurden.

Es werden hierzu Zeugen gesucht. Wem sind zwischen Unter- und Obermulten bzw. in Aitern im Zeitraum von 00:00 bis 06:00 Uhr Personen aufgefallen?

Wer kann Angaben zu verdächtigen Fahrzeugen in diesem Bereich machen?

Hinweise werden rund um die Uhr an das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 666980 oder ab Montag zu den Bürozeiten an den Polizeiposten Oberes Wiesental, Tel. 07673 88900 erbeten.

