POL-FR: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle -- Klettgau/Geißlingen: Zeugenaussage und Spuren an der Unfallstelle führen zur Ermittlung der flüchtigen Fahrerin

Freiburg (ots) - Am Sonntag, 23.07.2023, gegen 0:15 Uhr, kam es auf dem Kollnauer Fest in der Grünstraße in Waldkirch zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen mit fünf Verletzten. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde zunächst ein 23-Jähriger von einer Jugendgruppe körperlich angegangen, weshalb vier Personen diesem zur Hilfe kamen und ...

mehr