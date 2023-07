Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Personenschaden - 4 Pkw kollidieren auf der BAB A5 in Richtung Basel - 6 Verletzte Personen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Stadt Freiburg im Breisgau

Freiburg-Lehen, BAB A5, Karlsruhe - Basel, AS Freiburg-Mitte

Nach Meldung über einen Verkehrsunfall auf der BAB A 5 am 28.07.2023, gegen 16:25 Uhr, wurde vor Ort festgestellt, dass es im Bereich der Anschlussstelle Freiburg-Mitte nicht zu einem, sondern zu zwei Auffahrunfällen in unmittelbarer Nähe gekommen war.

Nach bisherigen Ermittlungen kam es im dichten Verkehr zu Bremsmanövern auf Höhe der Anschlussstelle Freiburg-Mitte, als mehrere Pkw die Autobahn in Richtung B 31a, Fahrtrichtung: Freiburg verlassen wollten. Der genauere Hergang wird noch ermittelt.

Offenbar wurde von mehreren Fahrzeugen der Sicherheitsabstand nicht den gefahrenen Geschwindigkeiten angepasst und so kam es im Kolonnenverkehr zu den zwei Kollisionen.

In zwei der Fahrzeuge wurden jeweils zwei Insassen und in den beiden anderen Fahrzeugen jeweils ein Insasse verletzt. Auch wenn eine der verletzten Personen zur weiteren Behandlung in eine nahegelegene Klinik transportiert werden musste waren die Verletzungen alle insgesamt eher leicht.

An drei der vier Fahrzeuge entstand Totalschaden. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden vermutlich auf einen niedrigen 6-stelligen Euro Betrag.

Bis die Fahrzeuge geborgen und der Unfall aufgenommen war kam es für ca. zwei Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

FLZ/mt

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell