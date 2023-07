Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Verkehrsunfallflucht - Verdacht Trunkenheitsfahrt - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Stadt Bad Krozingen

In der Nacht von Samstag 29.07.2023 auf Sonntag 30.07.2023 bemerkten Passanten im Bereich des August-Danner-Parks in Bad Krozingen einen Pkw, welcher offenbar mit einem platten Reifen mehrfach hin und her fuhr. Die Personen sprachen kurz nachdem das Fahrzeug in der Nähe angehalten hatte den Fahrer an.

Der offensichtlich alkoholisierte Mann gab an, er sei gerade von Umkirch nach Bad Krozingen gefahren und habe hierbei an einer noch unbekannten Stelle einen Verkehrsunfall verursacht. In Bad Krozingen sei er auch bei einem Schnellrestaurant gewesen. Er könne sich aber nicht genau erinnern, wo er den Unfall verursacht habe. Die Passanten meldeten sich über Notruf beim Polizeipräsidium Freiburg und meldeten den Vorfall.

Die eintreffende Streife stellte tatsächlich gegen 01:30 Uhr fest, dass das beschriebene Fahrzeug: ein schwarzer VW Golf, (Erstzulassung 2014); frische Unfallschäden am Kotflügel, an den Reifen (platt), an der Fahrertüre sowie am Stoßfänger aufwies.

Der Fahrer hatte sich zwischenzeitlich von seinem Fahrzeug entfernt, ohne dass die Mitteiler den Mann aufhalten konnten. Allerdings ließ sich sein Aufenthaltsort ermitteln und dort konnte er angetroffen werden.

Er wies bei einer Atemalkoholkontrolle 0,57 mg/l Atemalkoholkonzentration auf und musste in einer nahegelegenen Klinik einer Blutentnahme unterzogen werden. Dies wird weitere fahrerlaubnisrechtliche Maßnahmen nach sich ziehen.

Tatsächlich ist bis jetzt nicht zu ermitteln gewesen an welcher Stelle der Mann sein Fahrzeug derart beschädigt hat und ob es dort zu Beschädigungen an einem anderen Fahrzeug oder Bauten kam.

Die Ermittlungen hat das Polizeirevier Müllheim (07631 1788-0) übernommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können sich zu melden.

