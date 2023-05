Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche am Pfingst-Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Recklinghausen (ots)

Bottrop:

Aus einer Tapas-Bar am Johann-Breuker-Platz wurden unter anderem zwei Kellner-Geldbörsen, Bargeld und ein Smartphone gestohlen. Wie die unbekannten Täter ins Gebäude gekommen sind, ist noch unklar. Aufbruchsspuren konnten nicht festgestellt werden. Der Diebstahl passierte zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen.

Castrop-Rauxel:

Ein aufmerksamer Zeuge hat am späten Freitagabend, gegen 23 Uhr, am Berliner Platz zwei mutmaßliche Einbrecher beobachtet. Die beiden Tatverdächtigen - ein 18- und ein 20-Jähriger aus Castrop-Rauxel - konnten auf frischer Tat angetroffen werden. Sie werden verdächtigt, zwei TV-Geräte aus einem Café gestohlen zu haben. Die Ermittlungen dauern an.

Am Bogenweg sind Einbrecher in der Nacht auf Dienstag in zwei Häuser und eine Garage eingebrochen. In einem Fall blieb es beim Versuch. Die erste Tat passiert gegen 3 Uhr. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und öffneten ein Fahrzeug in der Garage. Gestohlen wurde offenbar nichts. Die nächste Tat geschah gegen 3.05 Uhr. Die Täter gelangten über eine Terrassentür in ein Wohnhaus - und durchsuchten das Erdgeschoss. Die Bewohner, die in einer anderen Etage schliefen, hörten verdächte Geräusche und schauten nach. Die Täter waren in der Zwischenzeit verschwunden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld und Smartphones gestohlen. Nur wenige Minuten später - gegen 3.15 Uhr - wurde in einem anderen Haus am Bogenweg versucht einzubrechen. Weil hier ein Alarm ausgelöst wurde, flüchteten die Täter - ohne Beute und ohne ins Haus gekommen zu sein. Nach jetzigem Stand ist von Tatzusammenhängen auszugehen. Es gibt auch eine erste vage Täterbeschreibung: (vermutlich) männlich, bekleidet mit heller Hose, heller Jacke und Basecap. Wenn Sie etwas Verdächtiges im Bereich Bogenweg beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111.

Dorsten:

Auf der Straße Zum Ostendorfer Kamp sind unbekannte Täter am Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten das gesamte Haus nach Diebesgut. Was gestohlen wurde, wird noch geklärt. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 17.40 Uhr und kurz nach Mitternacht Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können.

Zwischen Freitagabend und Montagnachmittag wurde in eine Schule auf der Bismarckstraße eingebrochen. Die unbekannten Täter warfen offenbar mit einem Stein eine Fensterscheibe zu einem Klassenzimmer ein und öffneten dann dort einen Schrank. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Auf dem Orthöver Weg wurde am Wochenende in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter durchwühlten fast alle Räume im Haus. Sie erbeuteten Bargeld und verließen das Haus in unbekannte Richtung.

Gladbeck:

Ein aufmerksamer Zeuge hat auf der Gildenstraße einen mutmaßlichen Einbrecher auf frischer Tat ertappt - und dadurch verscheucht. Gegen 23.25 Uhr wurde der Unbekannte am späten Montagabend dabei beobachtet, wie er offenbar versuchte, ein gekipptes Fenster aufzubrechen. Der Zeuge sprach den Unbekannten an, der daraufhin in Richtung Ellinghorster Straße weglief. Beschreibung des Tatverdächtigen: männlich, ca. 1,80m groß, Kappe mit Schirm nach hinten gedreht, bekleidet mit einem grauen Hoodie.

Marl:

Auf der Wiener Straße wurde am Freitagabend in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Die Täter durchsuchten offenbar gezielt einen Kleiderschrank. Erbeutet wurden Bargeld und Schmuck.

In der Nacht auf Samstag wurde in ein Wohnhaus auf der Juister Straße eingebrochen. Die unbekannten Täter durchsuchten das Erdgeschoss, nachdem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten. Gestohlen wurden Bargeld, ein hochwertiges Herrenrad (aus der Garage) und Schmuck.

Zwischen Freitagnachmittag und Dienstagmorgen brachen Unbekannte in eine Schule an der Riegestraße ein. Sie hebelten eine Seitentür auf, schlugen dann die Verglasung einer Innentür mit einem Feuerlöscher ein und gelangten so in die Cafeteria. Dort traten sie eine weitere Tür ein und durchsuchten den Bereich nach möglichen Wertsachen. Im Weiteren beschädigten sie noch eine Tür samt Verglasung und hebelten eine Tür zu einem Abstellraum auf, aus dem sie noch ein Fahrrad entwendeten. Mit diesem, sowie diversen Süßigkeiten flüchteten sie schließlich unerkannt von dort.

Recklinghausen:

Auf der Eifelstraße sind unbekannte Täter in der Nacht auf Samstag - zwischen 1 Uhr und 6.30 Uhr - in eine Wohnung eingestiegen. Die Täter wollten offenbar zunächst ein Fenster aufhebeln, was aber scheiterte. Anschließend schlugen sie eine Scheibe ein und erbeuteten unter anderem zwei Smartphones, mehrere EC- und Kreditkarten, Bargeld und einen Lockenstab (Dyson).

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag wurde in einen Friseursalon am Kurfürstenwall eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter eine Hintertür auf und brachen auch im Inneren weitere Türen auf. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Räume und erbeuteten Bargeld aus der Kasse.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell