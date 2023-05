POL-RE: Recklinghausen/Herten: Autofahrer flüchtet vor Polizei

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht einen Jugendlichen, der am Montag, gegen 19.45 Uhr einem 15-Jährigen am Europaplatz dessen Bauchtasche entrissen und auch seine AirPods entwendet hat. Der 15-jährige Dorstener und auch der unbekannte Täter waren zuvor mit der Buslinie 278 unterwegs. Der Unbekannte war an der Haltestelle Wrangelstraße eingestiegen und hatte sich dann in den hinteren Fahrgastbereich gesetzt. Am ...

mehr