Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Motorradfahrer (Leichtkraftrad) leichtverletzt

Recklinghausen (ots)

Am späten Montagabend (22:35 Uhr) wollte ein 33-jähriger Autofahrer aus Datteln von einem Grundstück aus in den fließenden Verkehr an der Castroper Straße einbiegen. Hier kollidierte er mit einem 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades aus Datteln, der in Richtung Castrop-Rauxel unterwegs war.

Der 16-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen fuhr ihn in ein Krankenhaus.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

