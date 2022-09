POL-MFR: (1073) Fahrraddiebstahl in Fürth - Zeugenaufruf

Nürnberg (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (30.08.2022) und Mittwochmorgen (31.08.2022) brachten Unbekannte an einer Schule in der Nürnberger Innenstadt mehrere Graffiti an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Unbekannte beschmierten im genannten Zeitraum die Fassade einer Schule am Äußeren Laufer Platz mit fünf Symbolen und Schriftzügen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann zum jetzigen ...

mehr