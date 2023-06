Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Von der Unfallstelle geflüchtet

Viernheim (ots)

Am Dienstag (21.06.) kam es gegen 15:30 Uhr an der Einmündung von Weinheimer Straße und Wasserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem grauen Opel Meriva und einem weißen Ford Transit. Dabei fuhr der Transit-Fahrer auf das Heck des Opel-Fahrers auf. Der Fahrer des Transits flüchtete daraufhin mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Er konnte zwar noch kurz von dem anderen Unfallbeteiligten verfolgt werden, wurde aber in der Rathausstraße, im Bereich hinter der Sparkasse, letztendlich aus den Augen verloren, als er dort zu Fuß weiterflüchtete. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.Nr. 06206-94400 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell