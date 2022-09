Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt Zaun in Idar-Oberstein (OT Weierbach)

Idar-Oberstein (OT Weierbach) (ots)

Am 14.09.2022 stellte die Eigentümerin einen Schaden am Zaun in der Dorfstraße in Weierbach fest. Vermutlich stieß ein Transporter oder Lkw beim dortigen Wenden gegen den einbetonierten Metallpfosten, welcher beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein.

