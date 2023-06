Lorsch (ots) - In der Zeit von Dienstag, 20.06.23, 16:30 auf Mittwoch, 21.06.23, 06:55 wurde in Lorsch in der von Hausen Str. in Höhe der Hausnummer 10 ein dort geparkter roter Ford Transit beschädigt. An dem PKW wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden an dem geparkten Ford beläuft sich auf ca. 500 EUR. Hinweise nimmt die Polizeistation ...

