POL-FR: Gemarkung Lörrach: Fahrzeugbrand auf Autobahn A 98

Freiburg (ots) - Am Samstag, 29.07.2023, gegen 22.10 Uhr, kam auf der Landstraße 135 ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Er befuhr die Landstraße von Steinen kommend in Richtung Schlächtenhaus und kam in einer langgezogenen Rechtskurve nach links ins Bankett. Der 29-Jährige steuerte dagegen und kollidierte dann mit der Schutzplanke. Es wurde niemand verletzt. ...

