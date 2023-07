Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Pkw flüchtet nach Verkehrsunfall - Fußgänger schwer verletzt ++ Dannenberg - Kollision im Gegenverkehr - drei verletzte Personen ++ Uelzen - Verkehrszeichen entwendet ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 25.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - Pkw flüchtet nach Verkehrsunfall - Fußgänger schwer verletzt - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 25.07. kam es gegen kurz nach 00:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Schützenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein bisher unbekanntes Fahrzeug von der Theodor-Heuss-Straße kommend in die Schützenstraße. Im dortigen Kurvenbereich fuhr das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache auf den Gehweg und erfasste zwei dort gehende 33 und 36 Jahre alten Männer. Zudem wurden ein geparkter Pkw und ein Holzzaun beschädigt. Die Männer wurden bei der Kollision schwer verletzt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich in der Folge in Richtung Freibad. Nach derzeitigen Ermittlungen könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen dunklen Pkw der Marke BMW handeln, dieser müsste im Bereich der Front einen Schaden aufweisen.

Hinweise zu dem Pkw oder auch Personen sowie zum Unfallhergang, nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-83062215, entgegen.

Lüneburg - Betrüger per WhatsApp "erfolgreich"

Zu einem erneuten WhatsApp-Betrug kam es im Verlauf des 24.07. Eine 63-jährige Lüneburgerin wurde von einer ihr unbekannten Nummer kontaktiert. In der Nachricht gab man sich als ihre Tochter aus und teilte mit, dass man eine neue Nummer habe. Diese wurde durch die 63-Jährige auch abgespeichert und in der Folge mehr als 3000 Euro auf ein spanisches Konto überwiesen. Erst danach erkannte die 63-Jährige den Betrug.

In der Präventionsarbeit informiert die Polizei seit Jahren über verschiedenste Kommunikationsebenen und -plattformen adressatengerecht die Bürgerinnen und Bürger. Dabei werden verschiedene Netzwerkpartner gewählt und neben den klassischen Methoden auch immer wieder neue und innovative Plattformen genutzt. Dabei waren nicht nur die Plakat- und Flyer-Kampagnen, sondern auch die designten Kampagnen-Busse oder die persönlichen Seniorenbriefe/ -pakete für alle mehr als 20.000 Lüneburgerinnen und Lüneburger über 70 Jahre, bereits ein voller Erfolg. Auf Basis der Plakataktion "Nicht mit mir!" startet die Polizei nun mit kurzen bebilderten Warnhinweisen und Infos für Messenger-Dienste und -Gruppen zu den Themen "WhatsApp-Betrug, Enkeltrick, Schockanrufe und Falsche Polizeibeamte". 60 Millionen Deutsche nutzen fast täglich WhatsApp oder andere Messenger-Dienste. Egal ob es die Gruppe des Kegelclubs, der Fußballmannschaft, der Schulklasse des Kindes oder auch der Familie ist. Kurznachrichten, lustige Bilder aber eben auch wichtige Warnhinweise gehen immer. "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen! - Mitmachen!" Mit der Aufforderung "Weiterleiten, teilen und darüber sprechen!" möchte die Polizei auch flankierend zu den klassischen und sozialen Medien zu weiteren Zielgruppen vordringen und damit die Präventionskampagne zum Seniorenbetrug verstärken. Jeder hat so die Möglichkeit in seinem Bereich und in seinen Messenger-Gruppen auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen. Gerade für den familiären Bereich gilt: "Es ist Ihr Erbe, welches an die falschen Hände gerät!" Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagne bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen. Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/ oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüneburg - Einbruch in Kneipe - Hinweise

In der Nacht zum 25.07. brachen Unbekannte in eine Kneipe in der Thorner Straße ein. Gewaltsam gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten und machten sich unter anderem an darin befindlichen Spielautomaten zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet. Der genaue Sachschaden ist derzeit noch unbekannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Erneuter Einbruch in Schmuckgeschäft - Zeugen gesucht

Bereits in der Nacht zum 24.07. brachen Unbekannte in ein Schmuckgeschäft in der Kuhstraße ein (siehe Meldung vom 24.07.2023 unter www.presseportal.de). In der Nacht zum 25.07. brachen Unbekannte erneut gewaltsam in das Schmuckgeschäft ein und entwendeten unter anderem Dummy-Schmuck. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Ermittlungen nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Hinweise

Am 24.07. zwischen 08:00 und 08:05 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Straße Am Springintgut zu einem Verkehrsunfall. Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein weißer Pkw Volvo XC60 geparkt auf dem dortigen Parkplatz. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein bisher unbekanntes Fahrzeug den Pkw Volvo, sodass ein Sachschaden von gut 2500 Euro entstand. Der Verursacher flüchtete unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Kollision im Gegenverkehr - drei verletzte Personen

Am 24.07. kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 191 zwischen der Einmündung Am Stadtbad und der Einmündung Riemannstraße. Ein 68-jähriger Fahrer eines Pkw Skoda Yeti befuhr die B191 in Richtung Develangkreuzung. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 68-Jährige nach links in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit einem 26-Jährigen und seinem Lkw zusammen. Beide Fahrzeuge schleuderten in der Folge von der Fahrbahn. Der 68-Jährige und sein 6-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die ebenfalls 68-jährige Mitfahrerin erlitt schwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 60.000 Euro.

Uelzen

Uelzen - Verkehrszeichen entwendet - Hinweise

Im Verlauf des 23.07., ggf. zwischen 04:00 und 08:00 Uhr, entwendeten Unbekannte mehrere Verkehrszeichen aus der Ebstorfer Straße. Unter anderem zwei Ortstafeln und ein Verkehrsschild wurden entwendet. Es entstand ein Sachschaden von gut 450 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Bad Bevensen - Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt

In den späten Abendstunden des 24.07. befand sich ein 19-Jähriger vor einem Hauseingang in der Bahnhofstraße. Polizeibeamte stellten fest, dass neben dem jungen Mann diverse Betäubungsmittel lagen. Unter anderem Marihuana konnte daraufhin sichergestellt werden. Ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurde eingeleitet.

