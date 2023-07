POL-LG: ++Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21.-23.07.2023++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21.-23.07.2023

Wochenendpressemeldung der PI Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen vom 21.-23.07.2023

Stadt und LK Lüneburg:

Freitag, 13.15 Uhr

Nachdem ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Hansestadt Lüneburg einen 44-jährigen Mann darauf hingewiesen hat, dass im Lüneburger Stadtgebiet das Füttern von Tauben nicht gestattet ist, wurde er von diesem aufs Übelste beleidigt. Es wurde eine Strafanzeige wegen Beleidigung erstattet.

Nacht zu Freitag

Zu einem besonderen Diebstahl kam es in der Kleingartenkolonie an der Bleckeder Landstraße. Eine noch unbekannte Person übersteigt hier den Gartenzaun der Parzelle und entwendet von dem dortigen Hochbeet einen Kohlrabi und einen Salatkopf. Da das Grundstück videoüberwacht ist, ist die Überführung des Straftäters nur eine Frage der Zeit.

Fr., 20.00 - Sa., 08.30 Uhr

In der Alfred-Delp-Straße kam es in einem Mehrfamilienblock zu einem Einbruch in eine Wohnung. Nachdem die Tür aufgehebelt worden war, wurde die Wohnung durchsucht und die Schränke geöffnet. Da sich die Bewohner im Urlaub befinden kann nicht gesagt werden, ob und was evtl. gestohlen wurde.

Samstag, 10.15 Uhr

Ebenfalls in Kaltenmoor kam es zu einer sog. häuslichen Gewalt zwischen Lebenspartnern. Ein 32-jähriger Mann beleidigt seine Partnerin zunächst, würgt sie anschließend und versetzt ihr dann eine "Kopfnuss". Die 40-jährige Partnerin geht zu Boden und muss anschließend im Klinikum behandelt werden. Der Schläger wurde für 13 Tage der gemeinsamen Wohnung verwiesen und darf diese somit bis dahin nicht mehr aufsuchen.

Samstag, 12.00 Uhr

Trotz roter Ampel überfuhr ein 28-jähriger Fahrer mit seinem Pkw die Kreuzung Moldenweg aus Richtung Am Alten Eisenwerk. Eine von rechts kommende 49-jährige Pkw-Fahrerin kollidierte daraufhin mit dem Fahrzeug. Es wurden hierbei drei Personen leicht verletzt.

Samstag, 15.40 Uhr

Zu einem versuchten Raub eines Fahrrades kam es Bei der Johanniskirche Ecke bei der Ratsmühle. Zwei junge Männer saßen auf einer Mauer und begannen eine Frau, die mit ihrem Fahrrad an ihnen vorbeischob, zu schubsen. Sie zerrten an ihrem Fahrrad bis letztlich aus einer gegenüberliegenden Kneipe und einem Shop mehrere Personen zusammenliefen und der Frau halfen. Diese entfernte sich anschließend und ist der Polizei nicht bekannt. Gegen beide polizeibekannte Angreifer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Samstag, 16.20 Uhr

In einem Restaurant in Adendorf kam es zu einer spektakulären Bedrohung durch einen ehemaligen Mitarbeiter. Dieser betrat das Lokal und begab sich wortlos in die Küche. Hier ergriff er ein Fleischerbeil und bedrohte damit seine ehemaligen Mitarbeiter. Hintergrund waren Unstimmigkeiten bezüglich der Kündigung. Der Mann erhielt einen polizeilichen Platzverweis für das Lokal und eine Strafanzeige.

Nacht zu Sonntag

Mit einem Stein wurde die Seitenscheibe eines geparkten Pkw VW auf dem Parkplatz am St.-Ursula-Weg eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde eine Sporttasche entwendet.

Polizeikommissariat Lüchow

Dannenberg - Trunkenheitsfahrt mit Unfallfolge Eine 41-jährige Fahrzeugführerin verursachte am späten Freitagabend alleinbeteiligt einen Verkehrsunfall mit ihrem PKW, indem sie auf gerader Strecke von der Fahrbahn abkam, zunächst über den Grünstreifen fuhr und schließlich mit einem Baum kollidierte. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest bei der Fahrzeugführerin ergab einen Wert von 1,87 Promille. Zur Bestimmung der Blutalkoholkonzentration wurde bei der Fahrzeugführerin eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt. Die Fahrzeugführerin erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Dannenberg - Betrug durch falsche Polizeibeamte Am Freitagmittag erhielt eine 86-jährige Frau aus Dannenberg einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser gab vor, dass er von der Polizeistation Dannenberg anrufe und es in ihrem Umkreis zu vermehrten Einbrüchen gekommen sei. Zudem sei ihre Adresse auf einer Liste von gefassten Diebinnen entdeckt worden. Der angebliche Polizeibeamte habe der Geschädigten daher angeboten, ihre Wertsachen vorsorglich zu sichern. Die 86-jährige übergab schließlich etwa 40.000 EUR an die falschen Polizeibeamten. Als die Geschädigte etwa eine Stunde später auf der Wache der Polizeistation Dannenberg anrief, konnte sie über die Betrugsmasche mit falschen Polizeibeamten aufgeklärt werden.

Lüchow - Ingewahrsamnahme nach Körperverletzung Zu einer Körperverletzung kam es am Freitagnachmittag im Lüchower Innenstadtbereich. Ein alkoholisierter 41-jähriger Mann trat zunächst nach einem Hund und griff später die Besitzer des Hundes, eine 59-jährige Frau und einen 55-jährigen Mann, an. Zuvor hatte der Beschuldigte im Stadtkern von Lüchow bereits auf sich aufmerksam gemacht, indem er sich dort nahezu vollständig entkleidete. Der Beschuldigte wurde anschließend in polizeiliches Gewahrsam genommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung.

Luckau - Diebstahl an einer Beregnungsmaschine Zu einem Diebstahl an einer Beregnungsmaschine ist es am Samstagmorgen in Luckau gekommen. Dort entwendeten bislang unbekannte Täter die Batterie des landwirtschaftlichen Geräts sowie zwei Warndreiecke. Es entstand ein Sachschaden von 60 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow unter 05841 / 1220 entgegen.

Hitzacker - Wohnungsbrand

Am Samstagabend ist es gegen 20 Uhr zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hitzacker gekommen. Aufgrund der zunächst unklaren Brandausdehnung sowie vermutlich zahlreicher im Gebäude anwesenden Personen rückte die Feuerwehr mit insgesamt 46 Kräften zum Einsatzort aus und löschte den Brand. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand, die betroffene Wohnung ist jedoch bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 60.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Hitzacker - Einsatz eines Rettungshubschraubers nach Fahrradsturz Am Sonntagvormittag ist es in Hitzacker zu einem Fahrradsturz gekommen, in dessen Folge der Rettungshubschrauber "Christoph 19" zum Einsatz kam. Ein 72-jähriger Mann ist auf nasser Fahrbahn mit seinem Fahrrad weggerutscht und anschließend auf dem Asphaltboden aufgeschlagen. Hierbei zog der Fahrradfahrer sich eine Platzwunde am Kopf zu. Der Mann wurde zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht.

Aus dem Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Uelzen wurden keine besonderen presserelevanten Ereignisse gemeldet.

