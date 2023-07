Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Bürger erhalten erneut Schockanrufe - Hinweise ihrer Polizei ++ Lüchow - Auseinandersetzung in Wohnunterkunft ++ Westergellersen - Einbruch in Scheune - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 21.07.2023

Lüneburg

Westergellersen - Einbruch in Scheune - Hinweise

Vermutlich in der Nacht vom 19.07. auf den 20.07. entwendeten Unbekannte aus einer Scheune in der Straße Am Schulsberg mehrere Werkzeuge. Unter anderem wurden eine Kettensäge und eine Motorsense der Marke Stihl entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Bürger erhalten erneut Schockanrufe - Hinweise ihrer Polizei

Im Verlauf des 20.07. kam es in Stadt und Landkreis Lüneburg erneut zu vermehrten Betrugsversuchen mit dem Hintergrund eines Schockanrufes. Gegen 15:00 Uhr erhielt eine Seniorin im Bereich Neetze einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser fordert eine Kaution für die Tochter der Seniorin, da diese in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt worden sei. Diese fiel jedoch nicht auf die Betrugsmasche herein und legte auf.

Hintergrund:

Seit Wochen und Monaten ist die Polizei präventiv gemeinsam gegen "Schockanrufe, Enkeltrick, Falscher Polizeibeamter, WhatsApp-Betrug & Co" in verschiedenen Kampagnen aktiv. Die Verhaltenshinweise hat die Polizei für die Kampagnen bewusst komprimiert und auf den Punkt gebracht: - Misstrauisch sein - Kontaktaufnahme hinterfragen - kein Geld überweisen - keine Wertsachen übergeben - Polizei verständigen Für weitergehende und allumfassenden Information wird parallel auf die Internetseite der Polizeilichen Kriminalprävention von Bund und Ländern www.polizei-beratung.de auch mit einem QR-Code verwiesen. Nicht nur für die ältere Generation gibt es in Zusammenarbeit mit LünePlatt auch Hinweise auf plattdeutsch. Die verschiedenen bebilderten Warnhinweise zum Weiterleiten befinden sich als download auf den Socialmedia-Präsenzen der Polizei Lüneburg #polizeilg (facebook, twitter und Instagram), unter www.presseportal.de/blaulicht/nr/59488 (Polizei Lüneburg) oder auch auf der Internetseite der Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-D./Uelzen www.pd-lg.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_lueneburg_luechow_dannenberg_uelzen/ oder über eine Suche im Internet -> Suchwort: "Polizeiinspektion Lüneburg"

Lüneburg - Verkehrsunfall auf der Ostumgehung - drei Personen verletzt

Am 20.07. kam es gegen 17:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 in Fahrtrichtung Süden. Ein 37-jähriger Fahrer eines Fiat Ducato fuhr an der Anschlussstelle Bilmer Berg auf die B4 in Richtung Süden. Nach derzeitigen Erkenntnissen wendete der 37-Jähriger auf der B4 mit seinem Fahrzeug und missachtete hierbei einen in Richtung Süden fahrenden 58-Jährigen mit seinem Sattelschlepper, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 37-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Sein 48-jähriger Beifahrer und der 58-jährige Fahrer des Sattelschleppers erlitten leichte Verletzungen. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Ostumgehung teils voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.

Lüneburg - Versuchter Einbruch in Geschäft - Hinweise

In der Nacht zum 21.07. schlugen Unbekannte gegen 04:15 Uhr die Scheibe eines Geschäftes in der Kleinen Bäckerstraße ein. Eine sofort eingeleitete Nachbereichsfahndung verlief negativ. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Geschäft nichts entwendet. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung in Wohnunterkunft

In der Nacht zum 21.07. kam es gegen 00:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich Tarmitz in einer dortigen Wohnunterkunft. Mindestens zwei Männer gerieten dort in einen Streit. Ein 35-jähriger Bewohner schlug nach ersten Erkenntnissen einen 39-Jährigen, sodass dieser unter anderem im Gesicht verletzt wurde. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüchow - Wegweisung nach Häuslicher Gewalt - Verursacher greift Polizeibeamte an

Am 20.07. kam es gegen 17:30 Uhr innerhalb einer Wohnung zu einer Häuslichen Gewalt. Ein 23-Jähriger zerstörte in der Wohnung seiner Lebensgefährtin diverse Gegenstände und unter anderem eine Zimmertür. Es entstand ein Schaden von gut 1000 Euro. Im Rahmen der Sachverhaltsaufklärung griff der 23-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten an, schubste diese und versuchte zu schlagen. Der Verursacher flüchtete daraufhin, konnte aber im Nahbereich angetroffen werden. Er erhielt eine Wegweisung für die Wohnung. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt.

Uelzen

Uelzen - Ladendieb schlägt um sich und flüchtet - Hinweise

Am 20.07. kam es gegen 19:45 Uhr zu einem Diebstahl innerhalb eines Supermarktes in der Veerßer Straße. Eine bisher unbekannte männliche Person passierte den Kassenbereich, ohne zuvor eingesteckte Ware zu bezahlen. Hierbei wurde er vom Ladendetektiv angesprochen. In der Folge kam es zu einer Rangelei in welcher der Dieb versuchte den Ladendetektiv zu schlagen. Der Dieb konnte mit der Ware im Wert von gut 10 Euro flüchten. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes des räuberischen Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell