POL-LG: ++ Südergellersen - Diebstahl aus Pkw - Werkzeug entwendet - Hinweise ++ Hitzacker (Elbe) - Garagenabteil in Brand - Anliegende Garagen beschädigt ++

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 19.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - Rüttelplatte von Baustelle entwendet - Hinweise

Zwischen dem 11.07. und dem 18.07. entwendeten Unbekannte auf bislang unbekannte Art und Weise eine Rüttelplatte von einer Baustelle in der Anna-Vogeley-Straße. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 2000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Oldendorf (Luhe)/Rehlingen - (Versuchte) Aufbrüche von Kassen in Verkaufsständen - Zeugen gesucht

Vermutlich in der Nacht vom 17.07. auf den 18.07. versuchten Unbekannte gewaltsam die fest verbaute Kasse eines Verkaufsstandes an der Alten Dorfstraße zu öffnen. Dies misslang, sodass kein Diebesgut erlangt wurde. Eine Spurensicherung wurde durchgeführt.

Zu einem weiteren Aufbruch einer Kasse eines Verkaufsstandes kam es zwischen dem 10.07. und dem 18.07. in der Straße Diersbüttel an der Kreisstraße 8. Dort erlangten Täter durch gewaltsames Öffnen einer Kasse eine geringe Menge Bargeld. Es entstand Sachschaden von gut 100 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Amelinghausen, Tel. 04132-939820, entgegen.

Lüneburg - Brand einer Sauna

Am 18.07. kam es in den Mittagsstunden zu einem Brand im Bardowicker Wasserweg. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet vermutlich eine Sauna gegen 12:00 Uhr im Keller einer Doppelhaushälfte in Brand. Diese wurde hierbei vollständig zerstört. Durch die Feuerwehr Lüneburg wurde der Brand gelöscht und so ein Ausbreiten verhindert. Ob Gebäudeschaden entstand, ist derzeit noch unklar. Ein Nachbar wurde durch Rauchgas leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg, OT. Häcklingen - Kleine Flächenbrände durch Feuerwehr gelöscht - Hinweise

Zu einem Brand kam es am 18.07. gegen 18:30 Uhr in unmittelbarer Nähe eines ehemaligen Kalksandsteinwerkes im Bereich der Hauptstraße. Zwei kleinere Flächen gerieten aus bisher ungeklärter Ursache in Brand und wurden durch die Feuerwehr Lüneburg gelöscht. Es entstand kein Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bardowick - Pkw auf Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Bereits am 01.07. kam es vermutlich zwischen 13:00 und 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf einem Sandparkplatz im Bereich der Großen Straße. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer touchierte einen dunkelblauen geparkten Pkw Audi A4 auf bislang unbekannte Weise, sodass dieser im Bereich der Hintertür der Fahrerseite beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden von gut 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bardowick, Tel. 04131-799400, entgegen.

Reppenstedt - Stehleuchte beschädigt - Hinweise

Vermutlich im Verlauf des 18.07. beschädigten Unbekannte eine Stehleuchte auf dem Grundstück des Gellersen-Hauses. Die Stehleuchte wurde auf bislang unbekannte Weise aus der Verankerung gerissen und kippte in der Folge um. Es entstand Sachschaden von gut 150 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Erneut Kontrollen in Sachen "Straßen- und Drogenkriminalität"

In den Nachmittags- und Abendstunden führten erneut Polizeibeamte im Stadtgebiet Lüneburg Kontrollen mit dem Schwerpunkt "Straßen- und Drogenkriminalität" durch. Mit Unterstützung eines Rauschgiftspürhundes konnte gegen kurz vor 19:00 Uhr ein 26-Jähriger im Bereich Bei der St.-Johanniskirche kontrolliert werden. Dieser händigte den Beamten eine geringe Menge Marihuana aus. Kurzzeitig darauf wurden zwei 24 und 48 Jahre alte Männer in der Straße Auf dem Kauf kontrolliert. Bei beiden konnte ebenfalls eine geringe Menge Marihuana fest- und sichergestellt werden. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Lüneburg - Fahrt unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Nacht zum 19.07. wurde festgestellt, dass die 41-jährige Fahrerin eines Pkw BMW unter dem Einfluss von Alkohol stand. Gegen 00:30 Uhr wurde der Pkw in der Hamburger Straße kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab mehr als 1,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt.

Südergellersen - Diebstahl aus Pkw - Werkzeug entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 18.07. auf den 19.07. entwendeten Unbekannte aus einem geparkten Pkw Renault in der Großen Bergstraße unter anderem mehrere Werkzeugkisten. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 3000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Autofahrerin nach Kollision mit Laterne leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 19.07. gegen 08:00 Uhr in der Boecklerstraße. Eine 61-jährige Fahrerin eines Pkw Opel Insignia kam aus zunächst ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Laterne. Der Pkw Opel war nicht mehr fahrbereit und die Laterne stark beschädigt. Die 61-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei mehr als 20.000 Euro.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Goldring in der Lüchower Innenstadt gefunden - Hinweise

Bereits in den Vormittagsstunden des 01.07. fand eine Bürgerin einen Goldring (Siegelring) im Bereich der Langen Straße und brachte diesen als Fundsache zur Polizei. Der Ring ist mit einem großen schwarzen und weiteren kleinen glänzenden Steinen besetzt. Der Ring konnte derzeit noch nicht zugeordnet werden, daher sucht die Polizei nun nach dem Eigentümer des Rings.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Clenze, OT.Gistenbeck - Einbruch in Werkstatt - Hinweise

In der Nacht vom 18.07. auf den 19.07. brachen Unbekannte gewaltsam in eine Werkstatt im Bereich Gistenbeck ein. Aus dieser entwendeten die Unbekannten mehrere Maschinen und flüchteten unerkannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

Hinweise, insbesondere auch zu verdächtigen Fahrzeugen, nimmt die Polizei Clenze, Tel. 05844-976400, entgegen.

Hitzacker (Elbe) - Garagenabteil in Brand - Anliegende Garagen beschädigt - Hinweise

Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Garagenabteil eines größeren Garagenkomplexes in der Nacht zum 19.07. gegen 04:00 Uhr in Brand. Die Garage befand sich in der Straße Am Galgenberg. Durch die Feuerwehren Hitzacker und Harlingen wurde der Brand gelöscht. Anliegende Garagen wurden wegen des Brandes ebenfalls beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-987010, entgegen.

Uelzen

Uelzen - Auseinandersetzung auf Parkplatz - Wechselseitige Körperverletzungen

In den Abendstunden des 18.07. kam es auf einem Parkplatz im Bohldamm zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf männlichen Personen. Nach ersten Erkenntnissen kam es im Rahmen eines Gespräches gegen 21:30 Uhr zu einem Streit, sodass dieser in einer Körperverletzung mündete. Drei 21, 22 und 23 Jahre alte Männer sollen zwei 29 und 32 Jahre alte Männer unter anderem geschlagen haben. Diese wiederum schlugen nach derzeitigen Ermittlungen mit einem Schlaggegenstand zurück. Dieser Gegenstand wurde in der Folge fest- und sichergestellt. Mindestens drei der Beteiligten erlitten leichte Verletzungen. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachtes der gefährlichen Körperverletzung.

Bad Bodenteich - Laptop aus Pkw entwendet - Hinweise

In der Nacht zum 18.07. entwendeten Unbekannte vermutlich gegen 00:30 Uhr einen Laptop (Marke: DELL) aus einem geparkten Pkw in der Straße Auetal. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Bad Bodenteich, Tel. 05824-965980, entgegen.

