Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Bleckede - Feuerwehr löscht Küchenbrand ++ Lüneburg/Wendisch Evern - Diebstähle aus Pkw in Stadt und Landkreis ++ Reppenstedt - Wohnwagenanhänger entwendet - Hinweise ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 17.07.2023

Lüneburg

Reppenstedt - Wohnwagenanhänger entwendet - Hinweise

In der Nacht vom 15. auf den 16.07. entwendeten Unbekannte einen ein Jahr alten Wohnwagenanhänger (Marke: Hobby) von einem Grundstück im Birkenweg. Dieser war mit einem Schloss gesichert. Es entstand ein Sachschaden von gut 30.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Diebstahl aus Schuppen - Hinweise

Zu einem Diebstahl aus einem Schuppen kam es in der Nacht zum 17.07. im Schanzenweg. Ein Anwohner bemerkte gegen kurz vor 03:00 Uhr eine Person im Schuppen seines Nachbarn, welcher mit einer Taschenlampe unterwegs war. Der Zeuge sprach diesen daraufhin an, sodass der Unbekannte mit einigen Säcken auf dem Rücken flüchtete. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unklar.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Dieb entwendet elektronische Geräte aus Wohnhaus - Hinweise

Am 16.07. zwischen 11:00 und 11:30 Uhr gelangte eine bisher unbekannte Person in ein Wohnhaus im Blümchensaal. Vermutlich über einen Balkon gelangte der Unbekannte in das Haus und entwendete neben einer Handtasche auch zwei Handys und ein Tablet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg/Wendisch Evern - Diebstähle aus Pkw in Stadt und Landkreis - Hinweise

Am 16.07. kam es zwischen 17:45 und 20:00 Uhr zu einem Einbruch in einen Pkw Ford Fiesta innerhalb einer Tiefgarage in der Uelzener Straße. Unbekannte entwendeten aus diesem neben Bluetooth-Kopfhörer auch zwei Werkzeugkoffer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zu einem weiteren versuchten Diebstahl kam es am 16.07. zwischen 18:30 und 19:00 Uhr auf einem Parkplatz am Elbe-Seiten-Kanal in Fahrtrichtung Barendorf, rechtsseitig hinter dem Kanal an der Kreisstraße 40. Die hintere rechte Seitenscheibe eines geparkten Pkw VW Up! (Farbe: rot) wurde dort eingeschlagen. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Es entstand ein Sachschaden von gut 250 Euro. Zwischen 16:20 und 19:00 Uhr schlugen Unbekannte an gleicher Tatörtlichkeit die Seitenscheibe eines roten Pkw Ford Focus ein. Aus diesem wurde eine Geldbörse entwendet. Auch hier entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Bleckede - Feuerwehr löscht Küchenbrand - Wohnung unbewohnbar

Zu einem Brand kam es in den Mittagsstunden des 16.07. in der Straße Auf dem Kamp. Hausbewohner verließen eine Wohnung im Obergeschoss vermutlich gegen 13:00 Uhr, trotz Essen auf der eingeschalteten Herdplatte. Als diese daraufhin zurückkamen, brannte bereits ein Teil der Küche. Durch die Feuerwehr Bleckede wurde der Brand gelöscht. Verletzt wurde niemand. Es entstand hoher Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Die Wohnung ist derzeit unbewohnbar, die Familie wurde durch Bekannte untergebracht.

Kirchgellersen - Einbruch in Ladengeschäft - Hinweise

Zwischen dem 15.07. und dem 17.07. brachen Unbekannte in ein Schreibwarengeschäft in der Straße Im Dorfe ein. Das Objekt wurde durch die Einbrecher durchsucht und unter anderem Lose entwendet. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Reppenstedt, Tel. 04131-244480, entgegen.

Lüneburg - Brennender Papiercontainer - Hinweise

In der Nacht zum 17.07. kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Papiercontainers in der Alfred-Delp-Straße. Gegen 03:40 Uhr meldeten Zeugen den Brand eines Containers, wobei durch die starke Hitzeentwicklung auch zwei weitere Container in Mitleidenschaft gezogen wurden. Die Feuerwehr Lüneburg löschte das Feuer. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

In den Abendstunden des 16.07. kam es gegen 21:30 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung in der Drawehner Straße. Nach ersten Erkenntnissen gerieten unter anderem zwei 27 und 30 Jahre alte Männer in einen Streit, sodass der 30-Jährige den 27-Jährigen schlug. Dieser wiederum wehrte sich mit einer Stange und schlug den 30-Jährigen damit. Beide Männer wurden leicht verletzt. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung hielten sich diverse Personen im direkten Umfeld auf, sodass die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und zum Tatablauf noch andauern.

Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Bienenbüttel - Alkoholisierter Täter greift 52-Jährigen mit Axt an

Am 16.07. kam es gegen 09:40 Uhr zu einer Auseinandersetzung innerhalb eines Hauses in Bienenbüttel. Ein 37-Jähriger suchte nach ersten Erkenntnissen einen 52-Jährigen an dessen Wohnanschrift auf. Hierbei führte der 37-Jährige eine Axt bei sich. Vermutlich aufgrund eines zurückliegenden Konfliktes, gerieten die Männer in einen Streit, sodass der 37-Jährige versuchte den 52-Jährigen mit der Axt zu verletzen. Dieser konnte Ausweichen, den stark alkoholisierten Verursacher überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Das Opfer wurde nicht verletzt, der Verursacher verletzte sich hingegen an seiner Hand, sodass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar, die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell