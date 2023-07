Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zum Polizeieinsatz in der Werner-Petzold-Straße

Gera (ots)

Gera: Am vergangenem Montagabend (10.07.2023) kamen Polizeistreifen in der Werner-Petzold-Straße zum Einsatz, nachdem Anwohner eine Ruhestörung, ausgehend von mehreren Personen berichteten. Zudem wurde bekannt, dass die betreffenden Personen rechtsradikale Parolen riefen und mehrfach den Hitlergruß zeigten. Vor Ort konnten insgesamt 8 Personen (männlich / weiblich) im Alter zwischen 17 und 34 Jahren angetroffen werden. Von dieser Gruppe rückten bereits 4 Personen als Tatverdächtige in den Fokus der Beamten. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um eine frei zugängliche Wiesenfläche, welche unmittelbar an einen dortigen Jugendclub angrenzt. Polizeilich ist die Örtlichkeit nicht als Treff- und Sammelpunkt von Personen mit rechter Gesinnung bekannt. Die Ermittlungen anlässlich des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§86a StGB) wurden von der Kriminalpolizei Gera übernommen. Diese dauern gegenwärtig an.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Geschehen (Bezugsnummer 0178226/2023) geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (KR)

Pressemeldung vom 11.07.2023

LPI-G: Polizeieinsatz in Werner-Petzold-Straße

Gera Gera. Gestern Abend (10.07.2023), kurz vor 21:00 Uhr kamen Polizeibeamte in der Werner-Petzold-Straße zum Einsatz. Anwohner meldete mehrere Jugendliche, welche sich im Bereich eines dortigen Jugendclubs aufhalten und die Ruhe störten. Zudem riefen Anwesende rechtsradikale Parolen und zeigten den "Hitlergruß". Den anwesenden Personen wurde ein Platzverweis ausgesprochen und die Ermittlungen zum Geschehen gegen sie eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell