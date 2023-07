LPI-G: Körperverletzung unter der Friedensbrücke

Gera (ots) - Gera: Gegen 13:30 Uhr kamen gestern (11.07.2023) Feuerwehr und Polizei in der Straße Stern zum Einsatz. Dort entfachte aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer an einem Stapel Altholz sowie einem angrenzenden kleinen Komposthaufen. Aufgrund der Löscharbeiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Feld verhindert werden. Warum es zum Brandausbruch kam ermittelt nun die Polizei.(KR) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr