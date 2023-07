Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Streit endet mit Gewahrsam

Gera (ots)

Gera: Mehrere Streifenwagen rückten gestern Abend (11.07.2023), kurz nach 18:00 Uhr in die Geschwister-Scholl-Straße nach Gera aus. Dort geriet ein 40-Jähriger im stark alkoholisiertem Zustand mit zwei weiteren Männern (37 ,40) in Streit. Dieser gipfelte letztlich darin, dass der 40-Jährige die beiden anderen mit Schlägen angriff und leicht verletzte. Zudem sprach er diverse Drohungen aus und leistete gegenüber den hinzugerufenen Polizisten Widerstand. Der mit über 3 Promille alkoholisierte Mann wurde schließlich in Gewahrsam genommen. Für sein Verhalten muss er sich nun strafrechtlich verantworten. (RK)

