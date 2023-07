LPI-G: Polizeieinsatz in Werner-Petzold-Straße

Altenburg (ots) - Kriebitzsch: Am 09.07.2023, gegen 05:00 Uhr zapften bislang unbekannte Täter in der Altenburger Straße aus einem Lkw Mercedes ca. 80 Liter Diesel. Seitens der Altenburger Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen, welche Hinweise zu dem bislang unbekannten Täter oder dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich unter Tel. 03447 / 471-0 mit der Bezugsnummer 0177806/23 zu melden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

