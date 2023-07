Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einbruch in Apotheke

Altenburg (ots)

Lucka: Im Zeitraum vom 09.07.-10.07.2023 wurde in der Straße Altenburger Straße in die dortige Apotheke eingebrochen. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und durchwühlten die Räumlichkeiten. Als Beutegut verzeichneten die alarmierten Polizeibeamten diverses Bargeld. Ein Ermittlungsverfahren zum Tatgeschehen mit der Bezugsnummer 0177600/2023 eingeleitet. Die Kripo (Tel. 0365 / 8234-1465) sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell