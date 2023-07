Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen nach Sachbeschädigung

Gera (ots)

Gera: Mehrere Polizeistreifen rückten gestern Abend (10.07.2023), gegen 18:30 Uhr in die Dornaer Straße aus. Dort trat ein 17-Jähriger gegen die Heckscheibe eines geparkten Skoda und verursachte Sachschaden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten vor Ort den Sachbeschädiger, welcher nicht nur erheblich unter dem Einfluss von Alkohol stand, sondern zudem noch äußerst aggressiv war. Als der 17-Jährige auf die Polizisten traf, schlug dieser gegen die Frontscheibe des Polizeifahrzeuges und beschädigte diese, wobei er sich selbst verletzte. Zudem beleidigte er die Beamten ununterbrochen und leistete massiven Widerstand, so dass er letztlich in Gewahrsam genommen werden musste. Da sich der junge Mann offenbar in einem Ausnahmezustand befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. (RK)

