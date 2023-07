Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallverursacher flüchtete

Altenburg (ots)

Meuselwitz: Der Fahrer eines Pkw Opel parkte am 09.07.2023, gegen 16:50 Uhr in der Friedensallee rückwärts aus. Dabei kollidierte er mit einer Zaunumfriedung und entfernte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle. Da das Kennzeichen bekannt wurde konnte der 82-jährige Fahrzeugführer ermittelt, und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Sowohl am Metallzaun als auch am Pkw entstand Sachschaden.

