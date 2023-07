Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch in Geschäft gesucht

Altenburg (ots)

Altenburg: Von Samstag auf Sonntag (08.07.2023 - 09.07.2023) brachen Unbekannte Täter gewaltsam in ein am Pauritzer Platz befindliches, orientalisches Lebensmittelgeschäft ein, so dass nun die Kriminalpolizei ermittelt. Nachdem sich die Täter Zugang verschafften, stahlen sie diverses Shisha Zubehör, teure Lebensmittel und sowie aufgefundenen Bargeld. Im Rahmen der Ermittlungen zum Einbruchsgeschehen (Bezugnummer 0176883/2023) werden nun Zeugen gesucht, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465 an die KPI Gera zu wenden. (RK)

