Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrer eines Motorrollers flüchtete

Altenburg (ots)

Altenburg: Am 09.07.2023, gegen 04:15 Uhr beabsichtigen Polizeibeamte den Fahrer eines Motorrollers zu kontrollieren, da das Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Der Rollerfahrer gab jedoch Gas und flüchtete. In der Straße An der Schmiede stürzte er und setzte anschließen seinen Weg über kleine Weg fort. Zurück ließ er allerdings seinen19-jährigen Sozius. Dieser hatte nach Kontrolle einem Atemalkoholwert von 1,1 Promille. Zudem konnten an dessen Händen und der Oberbekleidung frische Sprühfarbe in verschiedenen Farben festgestellt werden. Im Rahmen einer Überprüfung stellten die Beamten ein frisches Graffiti an der Brücke zwischen Treben und Trebanz fest. Inwiefern der 19-Jährige und der bislang unbekannte Fahrer dafür verantwortlich sind, ist Gegenstand der Ermittlungen.

