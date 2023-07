Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Fahrrad entwendet

Altenburg (ots)

Löbichau: Im Zeitraum vom 06.07.-07.07.2023 wurde in der Straße Am Fleischberg ein unter einem Carport ein gesichert abgestelltes Fahrrad der Marke KTM Life One (Schwarz/ Gold) durch unbekannte Täter entwendet. Seitens der Altenburger Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

