Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Telefontrickbetrüger schlagen zu

Erfurt (ots)

Beinahe zeitgleich schlugen Telefontrickbetrüger im Laufe des Montags in Erfurt zu und brachten zwei Geschädigte um ihre Ersparnisse. In Erfurt-Linderbach erhielt eine 52-Jährige mehrere Whatsapp-Nachrichten, in denen sich die Täter als ihre Tochter ausgaben. Unter Vorspiegelung einer Notlage brachten sie die Frau dazu, knapp 2.000 Euro auf das Konto der Betrüger zu überweisen. In der Brühlervorstadt erwischte es einen 73-jährigen Mann. Er wurde von vermeintlichen Polizisten angerufen. Um sein Vermögen zu schützen, sollte er mehrere Münzen und Bargeld an die Betrüger übergeben. Dieser Aufforderung kam der Mann nach und verlor so mehrere Münzen und Bargeld im Wert von knapp 12.000 Euro. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell