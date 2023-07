Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Lüneburg - Randalierer bedroht Anwohner ++ Wrestedt, OT. Wieren - Brennende Kleinkrafträder ++ Suderburg - Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung an Schule ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der

Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen vom 14.07.2023

Lüneburg

Lüneburg - Einbruch in Schuppen - Hinweise

Zwischen dem 11.07. und dem 13.07. brachen Unbekannte in einen Schuppen im Bereich des Pfarrer-Kneipp-Weges ein. Dieser wurde dabei beschädigt. Das genaue Diebesgut ist derzeit noch unbekannt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Silber/weißes Damenrad entwendet - Hinweise

Unbekannte entwendeten vermutlich in der Nacht zum 13.07. ein silber/weißes Damenrad der Marke Victoria (Typ: Classic 1.7) von einem Grundstück in der Wichernstraße. Es entstand ein Sachschaden von gut 600 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierer bedroht Anwohner - Widerstand gegen Polizeibeamte

An 13.07. gegen kurz nach 14:00 Uhr randalierte ein 31-Jähriger im Bereich der Goebelstraße und bedrohte dortige Anwohner. Zudem beschädigte er unter anderem Bänke im Vorgarten eines Wohnhauses. Der 31-Jährige wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten, indem er unter anderem nach diesen schlug. Drei Polizeibeamte wurden hierbei leicht verletzt. Der psychisch auffällige 31-Jährige wurde in der Folge in Gewahrsam genommen, einem Arzt vorgestellt und in die Psychiatrische Klinik eingewiesen.

Lüneburg - Taschendieb in der Innenstadt gestellt - Diebesgut sichergestellt

Am 13.07. kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Geschäft An den Brodbänken. Ein 41-jähriger Lüneburger entwendete aus dem Geschäft mehrere Taschen und flüchtete. Durch Zeugen wurde er beobachtet und verfolgt. Polizeibeamte konnten den Dieb schließlich in der Innenstadt stellen. Die Taschen im Wert von mehr als 500 Euro konnten wieder ausgehändigt werden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Kleiner Flächenbrand gelöscht - Hinweise

Am 13.07. kam es gegen 19:00 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Waldgebiet auf der Rückseite eines leerstehenden Fabrikgebäudes in der Hauptstraße. Durch Zeugen wurde der Brand gemeldet, sodass die Feuerwehr Lüneburg eine Fläche von gut 60 Quadratmetern ablöschte. Es entstand kein Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Randalierer beschädigt Türen

Am 13.07. gegen 22:00 Uhr beschädigte ein 38-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen eine Wohnungstür innerhalb eines Mehrfamilienhauses in der Straße Volgershall, sodass ein hoher Schaden entstand. Zudem wirkte er beim Verlassen des Hauses auch auf die Hauseingangstür ein, sodass eine Glasscheibe zersprang. Der Verursacher konnte im Nahbereich angetroffen werden. Es entstand ein Sachschaden von gut 1500 Euro.

Lüneburg - Übergabe von Betäubungsmitteln beobachtet - Durchsuchungsmaßnahmen folgten

In Sachen "Drogen- & Straßenkriminalität" waren Polizeibeamte in den Abendstunden des 13.07. im Stadtgebiet Lüneburg unterwegs. Gegen 21:30 Uhr konnte im Bereich der Straße Am Berge eine Übergabe von Betäubungsmitteln beobachtet werden. Bei dem 22 Jahre alten mutmaßlichen Käufer wurde in der Folge Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Auch den Verkäufer konnten die Polizeibeamten nach kurzer Verfolgung im Innenstadtbereich feststellen. Eine anschließende Durchsuchung der Wohnung des 30-Jährigen führte unter anderem zum Auffinden von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Entsprechende Strafverfahren gegen die beiden Männer wurden eingeleitet.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz - Senior sprüht mit Pfefferspray

Zu einer Auseinandersetzung kam es am 13.07. gegen 15:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Straße Werder. Nach ersten Erkenntnissen sprühte ein 78-jähriger Senior in Richtung eines 17-Jährigen mit Pfefferspray und schlug in Richtung eines weiteren Jugendlichen. Zudem bedrohte er die beiden Jungen. Der 78-Jährige verließ mit einem Pkw daraufhin die Örtlichkeit. Die Hintergründe zu der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar. Die beiden Jugendlichen wurden nicht verletzt.

Uelzen

Uelzen - Alkohol entwendet - Dieb flüchtet und wird gestellt

Zu einem Diebstahl mehrerer Flaschen Alkohol kam es am 13.07. gegen 14:00 Uhr in einem Supermarkt in der Bahnhofstraße. Ein 30-Jähriger entwendete Whiskey-Flaschen und steckte sich diese in seinen Rucksack. Bevor er den Laden verließ, fühlte er sich scheinbar ertappt und übergab das Diebesgut mitsamt eines Messers an eine Angestellte und flüchtete. Im Rahmen einer Fahndung konnte der 30-Jährige angetroffen werden. Ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls wurde eingeleitet.

Wrestedt, OT. Wieren - Brennende Kleinkrafträder - Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung - Zeugen gesucht

In der Nacht zum 14.07. meldeten Anwohner gegen 00:00 Uhr einen Brand vor einem Haus An der Bahn. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei standen zwei Kleinkrafträder in Vollbrand. Durch die Feuerwehr Wieren konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf einen angrenzenden Schuppen verhindert werden. Eine angrenzende Bank und ein Gestell mit gelagerten Dachpfannen wurden jedoch ebenfalls beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf gut 6000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Wrestedt, Tel. 05802-987150, entgegen.

Bad Bevensen - Brennende Mülltonnen - Pkw und Hecke beschädigt

Am 13.07. gegen 20:00 Uhr kam es im Danziger Weg zu einem Brand mehrerer Mülltonnen unter einem Carport. Neben den Mülltonnen wurden auch ein geparkter Pkw Mercedes und eine angrenzende Hecke durch den Brand beschädigt. Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar, möglicherweise könnte eine unsachgemäße Entsorgung eines Aschenbechers ursächlich sein. Die Polizei ermittelt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Uelzen - Motorradfahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am 13.07. gegen 12:00 Uhr auf der Landesstraße 250. Drei Motorradfahrer im Alter von 60, 50 und 54 Jahren befuhren die L250 in dieser Reihenfolge in Fahrtrichtung Ebstorf. Der 60-Jährige beabsichtigte rechts für eine Pause zu halten, bremste und blinkte. Der Nachfolgende 50-Jährige bremste ebenfalls, der darauffolgende 54-Jährige erkannte dies jedoch zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Motorrad auf, sodass beide stürzten und leicht verletzt wurden. Es entstand ein Sachschaden von gut 20.000 Euro.

Suderburg - Versuchter Einbruch und Sachbeschädigung an Schule - Hinweise

In der Nacht vom 12.07. auf den 13.07. versuchten Unbekannte an einer Gebäuderückseite einer Schule im Gänsekamp eine Scheibe einzuschlagen. Zudem wurde eine Leuchte entwendet und eine Abdeckung abgeschraubt. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 800 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-958970, entgegen.

