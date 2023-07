Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Handtaschenraub ++ Täter entreißt Passantin die Handtasche und fährt mit dem Fahrrad davon ++ Frau schwer verletzt ++ "Wer machte Beobachtungen vom Täter im Umfeld des Hagebaumarktes?" ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Wegen schweren Handtaschenraub ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in den späten Mittagsstunden des 12.07.23 in der Karlstraße. Ein Unbekannter hatte sich gegen 13:45 Uhr nach ersten Ermittlungen und Auswertung von Kamerabildern im Umfeld des Hagebaumarktes auf einem Fahrrad aufgehalten und fuhr dabei nach ersten Ermittlungen dort mit im Bereich der ausgestellten Gartenhäuser mit seinem MTB herum. Gegen 13:50 Uhr bewegt der Mann sich dann in den Bereich der dortigen Zufahrtstraße zu den Bäumen in den Schatten, um dort zu warten. Parallel passieren diverse Personen den Mann und gehen an ihm vorbei.

Als eine Frau, eine 46-Jährigen vorbeikommt, folgt der Täter dieser und entreißt ihr gegen 14:00 Uhr im Bereich der Linkskurve auf dem dortigen Gehweg die Handtasche. Die Frau stürzt zu Boden und wird schwer verletzt. Sie muss in der Folge mit einer Kopfplatzwunden sowie weiteren Verletzungen ins Klinikum gebracht werden. Der Täter flüchtet mit der Handtasche auf dem Fahrrad in Richtung Karlstraße. Weitere Ermittlungen ergaben, dass unmittelbar vor der Tat noch zwei Frauen an der 46-Jährigen vorbeigegangen waren.

Die Polizei bittet nun diese Frauen als Zeuginnen oder weitere Personen, die Wahrnehmungen im Umfeld des Baumarktes gemacht haben, sich mit der Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, in Verbindung zu setzen.

Der Täter, der bei der Tat sein Basecap verlor, wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 35 Jahre alt - schlank - Bekleidung: schwarzer Trainingsanzug, schwarzes Basecap, Sonnenbrille - vmtl. blaues MTB

Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann verliefen ohne Erfolg. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-9300, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell