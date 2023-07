Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ gewerbsmäßige Ladendiebe festgenommen - Täter-Duo nach Fahndung gestellt und festgenommen ++ Vandalismus an Beregnungsanlagen - Kabel durchtrennt ++ nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ...

Lüneburg (ots)

Presse - 12.07.2023 ++

Lüneburg

Lüneburg - gewerbsmäßige Ladendiebe festgenommen - Täter-Duo nach Fahndung gestellt und festgenommen

Auf Parfüm und kosmetische Artikel hatten es zwei vermutlich gewerbsmäßige Ladendiebe in den frühen Abendstunden des 11.07.23 in einem Drogeriemarkt in der Grapengießerstraße abgesehen. Die Täter hatten gegen 18:45 Uhr mit Waren im Wert von mehr als 500 Euro den Markt fluchtartig verlassen, konnten jedoch im Rahmen einer Fahndung gestellt werden. Parallel konnten die Beamten weiteres Diebesgut aus anderen Märkten in mitgeführten Taschen fest- und sicherstellen. Die Beamten nahmen die beiden Männer mit Wohnsitz in Hamburg und Geesthacht vorläufig fest. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Autos aufgebrochen

Zwei Vor dem Neuen Tore sowie Am Bargenturm abgestellte Pkw der Marken VW Passat und Mercedes-Benz Vito brachen Unbekannte in den Abendstunden bzw. den Morgenstunden des 11.07.23 auf. Im ersten Fall konnte eine unverschlossene Tür geöffnet werden; dort wurde eine Handtasche mit persönlichen Papieren erbeutet. Beim Vito wurde eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Geldbörse vom Fahrersitz gestohlen. Es entstand ein Schaden von gut 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Einbruch in Vereinsheim des Kleingartenvereins

In das Vereinsheim des Kleingartenvereins "In der Kiepe", Friedrich-Ebert-Brücke, brachen Unbekannte in der Nacht zum 11.07.23 ein. Die Täter versuchten sich an einer Seitentür sowie der Haupteingangstür, scheiterten jedoch. Parallel wurde eine Fensterscheibe eingeschlagen, so dass die Täter ins Gebäude gelangten und einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Embsen - nach rechts von der Fahrbahn abgekommen - frontal gegen Baum

Frontal mit einem Baum kollidierte ein 28 Jahre alter Fahrer eines Pkw Opel in den Nachmittagsstunden des 11.07.23 Im Dorfe. Der Mann aus Hamburg war gegen 16:45 Uhr vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit von Oerzen in Richtung Rettmer unterwegs und verunfallt. Er erlitt leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 10.000 Euro.

Lüneburg - Kollision auf Einfädelungsstreifen - zwei Verletzte

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Bus kam es in den Nachmittagsstunden des 11.07.23 auf dem Einfädelungsstreifen der Landesstraße 221. Ein 57 Jahre alter Fahrer eines Pkw BMW war gegen 16:10 Uhr in falscher Richtung auf dem Einfädelungsstreifen unterwegs, als ihm ein Kraftomnibus entgegenkam. Die 54 Jahre alte Fahrerin des Busses bremste noch ab, konnte jedoch eine Kollision nicht verhindern. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von gut 12.000 Euro.

Lüneburg - Flächenbrand in Unterholz - Jugendliche zündelten!?

Zu einem Flächenbrand im Unterholz des Waldes in der Schützenstraße kam es in den späten Nachmittagsstunden des 11.07.23. Der Feuerwehr war gegen 17:00 Uhr im Löscheinsatz. Zeugen hatte zuvor zwei Jugendliche weglaufen sehen. Am Brandort wurden Papierreste sowie eine Spraydose sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Amt Neuhaus, OT. Kaarßen - landwirtschaftliche Abfälle brennen auf Transporter

Zu dem Brand von landwirtschaftlichen Abfällen (Pferdemist) kam es während der Fahrt eines Transporters/ Lkw mit Schüttgutcontainer-Anhänger in den Morgenstunden des 11.07.23 in der Hauptstraße. Der Pferdemist wurde durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 11:00 Uhr gelöscht.

Lüchow-Dannenberg

Göhrde, OT. Sarenseck - 500 Quadratmeter Stoppelfeld brennen

Zu einem Brand eines Stoppelfelds auf gut 500 Quadratmetern kam es in den Nachmittagsstunden des 11.07.23. Aus unbekannter Ursache war es gegen 15:10 Uhr zu dem Brand gekommen. Die Feuerwehr löschte das Feuer.

Zernien - Außenspiegel abgetreten - Zeugen gesucht

Den Außenspiegel eines auf einem Parkplatz in der Industriestraße (Parkplatzgelände des Kleinfeld-Fußball-Turniers) geparkten Pkw VW Caddy traten Unbekannte in der Nacht zum 08.07.23 ab. Es entstand Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel. 05861-98576-0, entgegen.

Luckau, OT. Püggen - Vandalismus an Beregnungsanlagen - Kabel durchtrennt

Die Kabel zweier Beregnungsanlagen in der Feldmark südlich der Ortschaft Steine durchtrennten Unbekannte in der Nacht zum 11.07.23. Es entstand ein Schaden von gut 300 Euro. Im Verlauf des 11.07.23 beschädigten Vandalen dann zwei landwirtschaftlich genutzte Beregnungsaggregate am Feldrand bei Püggen. Hier wurde eine Substanz in den Tank gefüllt bzw. ein Regler gewaltsam entfernt. Es entstand ein Schaden von mehr als 4.000 Euro. Die Polizei ermittelt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-1220, entgegen.

Uelzen

Uelzen - "Jugendschutzkontrolle" - Polizei kontrolliert Jugendliche mit Drogen

Mehrere Jugendliche kontrollierte die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 11.07.23 im Bereich der St.-Viti-Straße im Rahmen einer Jugendschutzkontrolle. Dabei stellten die Beamten bei zwei 16-Jährigen sowie einem 19-Jährigen einen Grinder mit Marihuana-Anhaftungen fest. Die Jugendlichen/Heranwachsenden erwartet ein entsprechendes Strafverfahren.

Suderburg - Motorrollerfahrer verursacht Unfall und flüchtet

Nach einem Verkehrsunfall in den Morgenstunden des 11.07.23 in der Bahnhofstraße sucht die Polizei den Verursacher, einen Motorrollerfahrer mit weißem Helm (mit schwarzen Streifen), der mit einem weißen Motorroller (Kleinkraftrad) unterwegs war. Der Mann war gegen 10:15 Uhr von der Oldendorfer Straße nach rechts in Bahnhofstraße abgebogen und übersah dabei einen von rechts kommenden Pkw Seat mit Anhänger, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs war. Der Seat-Fahrer musste ausweichen und kollidierte mit einem Müllwagen, den er gerade überholte. Es entstand ein Sachschaden von gut 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Suderburg, Tel. 05826-95897-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell