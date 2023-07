Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Fahrzeugbeschädigung, Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch konnten die Beamten des Polizeireviers Rastatt eine Sachbeschädigung an einem Fahrzeug in der Buchenstraße am Einmündungsbereich der Lindenstraße feststellen. Gegen 4 Uhr in der Früh beschädigte ein weißer Transporter/ LKW mit Anhänger den am Straßenrand parkenden Nissan einer 61-jährigen Frau. Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem LKW-Fahrer um eine bislang unbekannte Person. Zeugen, die zu der genannten Zeit an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität des Lenkers geben können, werden um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07222 761 - 0 gebeten.

/se

