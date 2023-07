Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Exhibitionist festgenommen

Baden-Baden (ots)

Nachdem ein 30-Jähriger am Mittwochabend ersten Ermittlungen zufolge exhibitionistische Handlungen durchführte und so anwesende Familien und Kinder auf sich aufmerksam machte, ermitteln Beamte der Kriminalpolizei. Die Polizisten wurden gegen 18:30 Uhr in den 'Wörthböschelpark' gerufen, wo sie den offenbar alkoholisierten Mann, der zuvor an seinem Glied manipuliert haben soll, vorläufig festnehmen konnten. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt geführt. Diese bitten Zeugen und Geschädigte um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer: 0781 21-2820. /ma

